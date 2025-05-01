Kırklareli merkez ilçe sınırındaki Kayalı Barajı’nda, Jandarma Çevre Koruma Timi (HAYDİ) ve İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri iş birliğinde, sazangiller av yasağı döneminde yaptıkları ortak denetimlerde, kaçak ağlara el konuldu. Ağlara takılan balıklar ise suya salındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri, Kayalı Barajı’nda sazangiller av yasağı denetimi yaptı. Denetimlerde, baraja bırakılan kaçak ağlara el konulurken, ağlara takılan sazan balıkları ise tekrar suya salındı.