Kestane ormanlarını tehdit eden ve "katil arı" olarak bilinen gal arısına karşı biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, yırtıcı tür olan torymus sinensis böcekleri doğaya salınmaya devam ediyor.

Ana vatanı Çin olan ve Türkiye’de ilk olarak Marmara Bölgesi’nde tespit edilen dryocosmus kuriphilus türü gal arısı, Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde kestane ağaçlarına zarar vererek kestane balı üretimini tehdit ediyor. Halk arasında "katil arı" olarak bilinen bu türle mücadelede ise doğal düşmanı olan torymus sinensis adlı yırtıcı böcek aktif olarak kullanılıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü biyolojik mücadele dahilinde, Samsun Salıpazarı Orman İşletme Şefliği sınırlarında kestane ağaçlarının yoğun olduğu alanlara bu yararlı böcekler bırakılıyor. Doğaya salınan torymus sinensis türü böcekler, gal arısının larvalarını yok ederek zararın yayılmasını engelliyor.

Müdürlük yetkilileri, gal arısı tehdidinin önüne geçebilmek için torymus sinensis üretim ve salım çalışmalarının önümüzdeki günlerde artırılarak devam edeceğini belirtti.