Düzce Belediyesi, çevre dostu yatırımlar ve sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Katı Atık İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin çalışma prensipleri ve teknik donanımları, uluslararası alanda uzman isimlerin katıldığı özel bir toplantıyla masaya yatırıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İsviçre merkezli ve geri dönüşüm sistemleri konusunda tecrübeli firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Breunig, sismik izolatör sistemleri alanında çalışan firmanın ortakları ve teknik ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ve BELTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Üzeyir Yiğit’in de hazır bulunduğu görüşmede, Katı Atık İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin daha verimli çalışması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve enerji üretim kapasitesinin artırılması yönünde önemli kararlar alındı.

Başkan Özlü, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi; "Tesisimizin verimliliğini artırmak ve çevreye duyarlı bir üretim modeli oluşturmak amacıyla uluslararası iş birliklerine büyük önem veriyoruz."

Toplantının ardından heyet, Katı Atık İşleme ve Enerji Üretim Tesisini sahada gezerek detaylı teknik incelemelerde bulunurken, yapılacak teknik çalışmalar neticesinde tesisin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilerek, hem doğaya hem ekonomiye büyük katkı sağlaması hedefleniyor.