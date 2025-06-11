Bartın’da 9 yıldır kasten adam öldürme suçundan aranan ve 19 yıl 80 gün hapis cezası bulunan şahıs, polsin başarılı çalışma sonucu yakalandı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 8 Eylül 2013 tarihinde meydana gelen olayda, tartıştığı oda arkadaşı H.T.’yi bıçaklayarak öldüren Y.G., olayın ardından kasten "adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıl cezaevinde yatan ve şartlı tahliye edilen 44 yaşındaki Y.G.’ye cezaevinden çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı. Hakkında 19 yıl 80 gün hapis kararı bulunan ve Bartın İlamat ve İnfaz Bürosunca 2016 yılında arama kararı çıkartılan Y.G., 9 yıl sonra polisin yürüttüğü başarılı çalışma ile yakalandı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Demirciler Mahallesi Yukarı Tuna Sokak üzerinde gerçekleşen kovalamaca ile ele geçirildi.

"Kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, tehdit, hakaret" gibi suçlardan toplam 22 kaydı bulunan Y.G’nin adli mercideki işlemleri akabinde Bartın Cezaevine gönderildiği öğrenildi.