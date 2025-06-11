Ek atama bekleyen öğretmen adayı anneler, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret ederek ek kontenjan taleplerini dile getirdi.

2024 KPSS puanlarıyla ek atama bekleyen öğretmen adayı anneler ve çocukları, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret ederek ek kontenjan taleplerini dile getirdi. Sınava hazırlanırken yaşadıkları zorlukları, ailelerinin ve çevrelerinin beklentilerini ifade eden öğretmen adayları, bu yıl açıklanan 15 bin atamada bazı branşlar için açıklanan kontenjanın geçmiş yıllarla kıyaslandığında dağılımın yetersiz ve dengesiz gerçekleştiğini ifade ettiler.

Atama kontenjanlardaki bu beklenmedik dağılım sebebiyle Türkiye derecesi yapmış arkadaşlarının dahi atanma imkanı kalmadığını belirten öğretmen adayları, yaklaşık bir ay sonra yapılacak MEB-AGS’nin içeriğinin KPSS’den farklı olacağından ikinci bir mağduriyet yaşamaktan duydukları endişeyi dile getirdiler.

Genel Başkan Ali Yalçın, bugüne kadar atanmayı bekleyen öğretmenlerin seslerini duyurmak için düzenledikleri tüm etkinliklerine destek olduklarını belirterek, "Öğretmen açığını tamamlamış öğretmensiz bir sınıfı kalmamış Türkiye bizim hem hayalimiz hem hedefimiz" dedi.

Yalçın, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Öğretmen adayları, toplamda açıklanan 25 bin atama kontenjanının tamamının kullanılmasını ve Milli Eğitim Akademisi’ne de ayrıca kontenjan ayrılmasını talep ettiler. Bu talebi haklı ve makul buluyoruz. Atanmayı bekleyen öğretmenlerimizin kontenjan dağılımı sebebiyle yaşadıkları sıkıntıyı görüyoruz. Bu sıkıntının aşılması için bulunduğumuz her platformda onların sesi ve sözcüsü olmayı sürdüreceğiz."