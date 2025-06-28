Kastamonu’da yangınları önlemek amacıyla tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki tüm ormanlık alanlara girmek yasaklandı.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanlara 15 Ekim tarihine kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Tescilli mesire ve piknik alanları dışında ateş yakmanın da yasaklandığının duyurulduğu açıklamada, temizlik, çoban ve avcı ateşinin yakımasının da yasaklandığı duruldu.

Açıklamada, "Orman yangınları ile mücadele kapsamında Kastamonu genelinde 15 Ekim 2025 tarihine kadar ormanlık alanlara girmek yasaklanmıştır. Tescilli Piknik ve mesire alanları bu kapsamın dışındadır. Bu tescilli alanlar dışında piknik tüpü dahil olmak üzere her türlü ateş yakmak yasaktır. Tüm köy ve mahallelerimizde anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla da dahi olsa her türkü bahçe atığı, bitki örtüsü ve benzeriyle çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı yasaktır" ifadelerine yer verildi.