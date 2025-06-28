Balıkesir’in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları bölgeden ayrılırken, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Halılar kırsal mahallesinde sabah saatlerinde başlayan yangına gün boyunca hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte hava araçları bölgeden ayrıldı. Havanın kararmasıyla birlikte müdahale çalışmalarına karadan devam edilirken, yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı bildirildi. Öte yandan ekipler, bölgedeki şiddetli rüzgara rağmen soğutma çalışmalarını sürdürüyor.