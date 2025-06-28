Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaklaşık boş bir arazide çıkan yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Kuzey Ankara Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yaklaşık 5 dönüm olan boş bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saate kontrol altına alınırken, ekipler yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı.