Kastamonu’da havaların ısınmasıyla ormanlardaki yangın riskine karşı tüm tedbirler alındı. Ormanlarda açılan emniyet yolları ise hayati önem taşıyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte ormanlardaki yangın riski artarken, Orman Genel Müdürlüğü tüm hazırlıklarını tamamladı. Kastamonu’da da ormanlık alanların yangınlardan korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, devriye çalışmalarıyla ihtimal yangınlara hızlı müdahalede etkin rol oynuyor. Çalışmalar çerçevesinde ormanlık alanlarda açılan ve yaklaşık 15 metre genişliğindeki emniyet yolları ise yangınların sıçramasını önlemek ve hızlı müdahalede büyük önem arz ediyor.

İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2025 yılı programı çerçevesinde yürütülen 2 kilometrelik emniyet yolunda da çalışmalar tamamlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İhsangazi Orman İşletme Müdür Yardımcısı Kani Özdarçın, "Sıcaklıkların artması ile birlikte ülkemizdeki orman yangınlarını önlemek için Orman Genel Müdürlüğü olarak tedbirler almaktayız. İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2025 yılı programında olan yangın tedbirleri çerçevesinde çalışmalarımızı tamamladık. Yanıcı örtüden uzaklaştırılmış, yaklaşık 15-20 metre genişliğinde alanlar açtık. Emniyet yolları orman yangınlarıyla mücadelede etkin ve hızlı müdahale hayati önem arz etmektedir. Bize hem yangınların durdurulması hem de yangınlara müdahale etme noktasında cephe olarak yardımcı olmaktadır. Havaların ısınması ile birlikte vatandaşların orman yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Herhangi bir duman gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını rica ediyoruz" dedi.