Kastamonu’da düzenlenen Bilim Festivalinde öğrencilerin yapmış olduğu robotik kodlamalar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kastamonu Bilim Festivali (BİLFEST) 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Ekrem Cengiz Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Festival kapsamında Kastamonu’daki 16 okul ve kurum tarafından hazırlanan toplam 64 proje, TÜBİTAK Bilim Fuarı projesi sergilenirken, TEKNOFEST ve MEBROBOT yarışmalarında derece elde etmiş ödüllü projeler, çizgi izleyen robotlar ve planetaryum gösterimi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Festivalde, TEKNOFEST Dünya İkincisi ve Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Robot Yarışması dünya yedincisi unvanlarına sahip Bahri Alp Ortaokulu Robot Takımı da yer aldı. Takım, geliştirdikleri uçak ve robot projeleriyle büyük ilgi gördü. Festival alanında takımın standını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı. Gümüş, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu tür projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

"Öğrencilerimizin milli teknolojiye katkıları artarak devam edecek"

Düzenlenen festivalle ilgili olarak değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Dünyamızda dijital bir değişim ve dönüşüm var. Teknoloji baş döndürücü bir şekilde tüm alanlara hakim olmaya başladı ve bunu çok yakından hissediyoruz. Ekonomiden, tarımdan, uzay teknolojilerinden, robottan, yapay zekaya kadar birçok teknolojik ürünlerden ve birçok kavramdan bahsediyoruz. Ülkemiz son zamanlarda teknoloji alanında çok büyük hamleler yaptı. Bunu havacılık sektöründe görüyoruz, uzay sektöründe görüyoruz, yapay zekada, savunma sistemleri ve sağlık sektöründe teknoloji anlamında güzel ürünler ortaya koyduğumuzu görüyoruz. Bizler de hem bu ürünlerin devam etmesi, hem de gelecek kuşakların bilimle daha yakından ilgilenmesi adına bu tür festivaller düzenliyoruz. Burada gördüğümüz eserler gurur duyduğumuz savunma sistemlerimizin altyapısını oluşturuyor. Uzay teknolojileriyle ilgili ve otonom araçlarıyla ilgili yapılacak çalışmaların temelini oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü buradaki fikirler değişecek, gelişecek, dönüşecek, ete kemiğe bürünecek ve aynı zamanda ülkemiz adına milli bir ürünün ortaya çıkmasına da vesile olacak, bunun gururunu da hep birlikte yaşayacağız. AR-GE faaliyetlerine de önem veriyoruz" dedi.

Bilim Fuarının açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, ardından stantları gezerek bilgiler aldı.