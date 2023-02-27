Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine bağlı Kuztekke Mahallesi’nde kar sularının erimesi neticesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Kuztekke-Yarımca karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanın ardından Şenpazar Kaymakamlığı ve Şenpazar Belediyesi tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile mahalle yolu ulaşıma açıldı.

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