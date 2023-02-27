Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde kar sularının erimesi neticesine yaşanan heyelan sebebiyle kapanan yol ulaşıma açıldı.
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde kar sularının erimesi neticesine yaşanan heyelan sebebiyle kapanan yol ulaşıma açıldı.
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine bağlı Kuztekke Mahallesi’nde kar sularının erimesi neticesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Kuztekke-Yarımca karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanın ardından Şenpazar Kaymakamlığı ve Şenpazar Belediyesi tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile mahalle yolu ulaşıma açıldı.
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