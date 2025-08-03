Muhtemel terör eylemleri, sabotaj, kundaklama, molotofkokteyli ve orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Ekim'e kadar havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin satış ve kullanımını yasaklayan Kastamonu Valiliği, ayrıca, bidon ve şişe gibi kaplarla akaryakıt satışlarında bilgilerin kaydedilmesi zorunluluğunu getirdi.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzenini korumak ve orman yangınlarını önlemek amacıyla il genelinde yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

15 Ekim 2025 tarihine kadar havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı il genelinde yasaklandı.

AKARYAKIT SATIŞLARINA SIKI DENETİM

Bu arada Valilik, bidon, varil, şişe gibi kaplarla yapılan akaryakıt satışlarına da düzenleme getirdi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, bu tür satışlarda ödeme kaydedici cihaza plaka numarası yerine “plakasız” yazılarak, müşterinin adı, soyadı, unvanı, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kaydedilecek.

Bu kurala uymayan akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında, fiil ayrı bir suç teşkil etmedikçe, Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesi ve ilgili hükümleri uyarınca yasal işlem başlatılacak.