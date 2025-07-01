Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde düzenlenen törenle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İnebolu Liman Başkanı Kazım Albay’ın çelenk bırakmasıyla başlayan törenin ardından katılımcılar TCG 96 Sahil Güvenlik Gemisiyle denize açıldı. Gezi sırasında, şehit denizciler için dua edildi. Doğanyurt Kaymakamı İnebolu Kaymakam Vekili Halil Affan Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Necmi Mankaloğlu, İnebolu Liman Başkanı Kazım Albay ve protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakıldı.

Törende konuşan İnebolu Liman Başkanı Kazım Albay, "Kabotaj, bir ülkenin limanları arasında ve kara sularında deniz taşımacılığının sadece o ülke bayrağını taşıyan gemilerle yapılmasıdır. Osmanlı Devletinde Kapitülasyonlarla tanınan imtiyazlar nedeni ile limanlar arası taşımacılığın büyük bir bölümü yabancılar tarafından yapılmaktaydı. Bu gün 99. yılını kutladığımız Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun uyarınca Türk karasularında yük ve yolcu taşımacılığı, deniz balıkçılığı, liman işçiliği, gemi adamları, dalgıçlık, kılavuzluk, gemi kurtarma ve benzeri bütün denizcilik faaliyetleri yalnız Türk bayraklı deniz araçları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmıştır. Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti denizdeki egemenliğini tam olarak tesis etmiştir" dedi.