Amasya’nın son Kore gazilerinden 93 yaşındaki Halil Kanar, hayatını kaybetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Kanar’ın naaşını vali ve tugay komutanı da taşıdı.
Vatani görevini yaparken 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı’na katılmasının ardından Türkiye’ye döndükten sonra ‘Kore Gazisi’ unvanı alan Halil Kanar, Yassıçal köyünde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.
Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda köy meydanına getirildi. 6 çocuk babası Kanar, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Kahraman gazinin askerlerin taşıdığı Türk bayrağına sarılı naaşına Amasya Valisi Önder Bakan ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu da omuz verdi. Vali Bakan, gazinin ailesine başsağlığı diledi.