Kastamonu’nun Araç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu’nun Araç ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden H.T. ve T.H. tutuklandı.