Kastamonu’da kar sebebiyle ormanlık alanda yiyecek bulamayan karacalar, köylere ekili arazilerde otladı.

Kastamonu’da yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları insanların hayatını etkilediği kadar yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Daday ilçesinde kar yağışı sonrası ormanlık alanda yiyecek bulamayan karacalar, köylerin yanına kadar indi. Köyde ekili tarım alanlarındaki yeşillikleri yiyerek karınlarını doyurmaya çalışan karacalar, köpeklerin tepki vermesi üzerine ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

"Çok güzel bir doğada yaşıyoruz"

Sarıçam köyü Sarımsakçı Mahallesi’nde yaşayan Ender Şahin, her mevsim farklı yapan hayvanlarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Doğa ile baş başa kalabilmek için 4 yıl önce eşimle beraber burasını satın aldık ve evimizi yaptık. Şu anda gerçekten doğa ile baş başayız. Burada her mevsim farklı yaban hayvanları ile karşılaşıyoruz. En çok karşılaştığımız hayvan tilki ve sansar ama karacalarla karşılaşmak gerçekten çok güzeldi. 4 yıldır, şimdiye kadar bir kere karşılaştık. Sabah kalktığımızda kahvaltımızı yaptık. Ardından köpekler havlamaya başladı. ’Kurt mu geldi, ayı mı dolaşıyor etrafta, bir bakalım, dolanalım’ dedik. Dışarıya baktığımızda ormanın kıyısında iki tane karacanın otladığını gördük. O kadar güzel görünüyorlardı ki bir şey yapmayalım, izleyelim diye düşündük. Daha sonra kamerayı tripoda kurduk. Ardından çekime başladık. İzlerken karacaların iki lokma yiyip kafasını kaldırıp etrafı gözetlemelerine tanık olduk. Acaba bir yerden tehlike gelecek mi diye bakıyorlar. Gerçekten çok güzel bir doğada yaşıyoruz. Kastamonu’nun gerçekten yaban hayatı çeşitliliği oldukça zengin bir yer. Aklınıza gelebilecek her türlü hayvan bulunuyor. Onlarla karşılaşmak, onları gözlemleme şansı bulmak, bizim için gerçekten çok değerli oldu" dedi.

"Karacalar, yerleşim yerlerine yaklaşmayı tercih etmezler"

Karacaların kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Şahin, "Doğada yaşayan karaca, geyik, ceylanlar çok ürkek hayvanlar. Genellikle yerleşim yerlerine çok yaklaşmayı tercih etmezler. Son soğuklar ve yağışlardan ötürü muhtemelen çok aç kaldılar ki evimizin yakınına kadar geldiler. Bu da üzücü bir durum. Doğadaki bu canlılara zarar vermemiz, onları korumamız gerekiyor. Bu güzellikleri inceleyecek gelecek nesillere aktarılması için doğamızı mutlaka korumamız gerekiyor" diye konuştu.