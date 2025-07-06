Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerenek kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in şehadet haberi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde ailesine ulaştı.

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 19 asker metan gazından etkilendi. Hastaneye kaldırılan askerlerden 5’i şehit oldu. Şehit olan askerler arasında Adilcevaz nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in evine ateş düştü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Ahlat Kaymakamı ve Adilcevaz Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl ise şehidin babası Nevzat Yeşildemir’e taziyelerini sundu. 10 çocuklu ailenin 9’uncu çocuğu olan Mahsun Yeşildemir bekar olduğu öğrenildi.