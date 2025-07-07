Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Yıldızlı Şelalesi, yaz aylarıyla birlikte doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Diyadin ilçesindeki Yıldızlı Şelalesi doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, "Burada arkadaşlarımızla mangal yaktık, güzel vakit geçirdik. Geldiğimizde burada 3-4 turist daha vardı. Onlar da buradan Doğubayazıt’taki İshak Paşa Sarayı’na gideceklerini söylediler" dedi. Vatandaşların piknik yapmak ve balık tutmak için tercih ettiği şelale, sunduğu imkânlarla da dikkat çekiyor. Vatandaşlar, "Herkes buraya mangal yapmaya geliyor. Balık tutuyor, ardından tuttukları balıkları hemen pişiriyorlar. Hem keyifli geçiyor hem de ekonomik oluyor. Biz buraya gelmeyi kesinlikle tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aileler için de uygun bir ortam sunan Yıldızlı Şelalesi, her yaştan insanın doğayla iç içe vakit geçirmesine imkan tanıyor. Ziyaretçilerin her geçen gün artan ilgisiyle birlikte bölgenin turizm potansiyelinin daha da gelişmesi bekleniyor.