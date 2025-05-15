Kastamonu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde "Spor Dostu Kampüs"unvanı aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversitelerde sağlıklı yaşamı ve spor kültürünü teşvik etmek amacıyla yürütülen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında Kastamonu Üniversitesi, "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı. Spor altyapısı, katılımcı çeşitliliği, düzenli olarak gerçekleştirilen fiziksel aktivite imkanları, spor kulüplerinin etkinliği ve sporun kampüs yaşamına entegrasyonu gibi birçok başlık altında yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde belirlenen üniversiteler kamuoyuyla paylaşıldı. Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, "Spor Dostu Kampüs" unvanı kazanan üniversiteler açıklandı. Üniversitemiz de bu önemli listeye adını yazdırarak, kampüste sunduğu spor imkânlarının İlimiz halkı dâhil olmak üzere geniş bir kesime hitap etmesiyle örnek gösterildi.

Törene katılan Kastamonu Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın elinden aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu yıl ilk kez verilen "Spor Dostu Kampüs" unvanlarının, gençliğe yönelik bütüncül yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Özvar, üniversite öğrencilerinin büyük kısmının hareketsiz bir yaşam sürdüğünü belirterek, yükseköğretim kurumlarının gençlerin yaşam alışkanlıklarını iyileştirmede önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı. "Spor Dostu Kampüs" projesinin yalnızca bir farkındalık girişimi değil, aynı zamanda eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluğu kapsayan kurumsal bir dönüşüm stratejisi olduğunu belirten Özvar, bu kapsamda yapılan başvuruların 45 kriter üzerinden titizlikle değerlendirildiğini, sonuçta 47 üniversiteden 48 kampüsün unvana layık görüldüğünü dile getirdi. Unvanın, üç yıl süreyle geçerli olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını ve bu alandaki ivmeyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Üniversitelerin bu sürece aktif biçimde katılmasını önemsediklerini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, akademik hayatın içinde öğrencilerin zihinsel olarak da destekleneceği spor ortamlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı. Üniversite gençliğinin, yöneticilerin ve idari kadroların spora daha fazla dahil olmasını arzu ettiklerini dile getiren Bak, sporun hayatın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da konuşmasında spor dostu kampüs baremini geçen üniversitelerin gençlerin doğru üniversite tercihi yapmalarında onlara yol göstereceğini düşündüğünü belirterek, "İnşaallah Türkiye’deki bütün üniversite kampüsleri spor dostu kampüs olur, inşaallah üniversite neslimizin sporda çok daha aktif biçimde yer aldığı, üniversite seviyesindeki lisanslı sporcu sayımızın arttığı ve bu şekilde uluslararası müsabakalarda ülkemizin madalya sayısının, göndere çektiği bayrak sayılarının arttığını görmek nasip olur" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili konuşan Rektör Topal, "Üniversitemizin spor kültürüne verdiği değerin karşılığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, Spor Bilimleri Fakültemize, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza, öğrenci topluluklarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücünü yalnızca kampüsümüzde değil, Kastamonu genelinde de yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rektör Topal,, destek ve teşviklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde bulunan spor salonları, açık alan spor sahaları, yürüyüş parkurlarında öğrenci kulüplerinin katkılarıyla yıl boyunca düzenlenen etkinlikler, sağlıklı yaşam kültürünün hem kampüs genelinde hem de Kastamonu’da yaygınlaşmasını sağlıyor. "Spor Dostu Kampüs" unvanı, yalnızca mevcut altyapının yeterliliğini değil, spor kültürünün üniversite yaşamına entegrasyonunu ve sürdürülebilir gelişimini de kapsayan kapsamlı bir değerlendirme süreci sonunda veriliyor.