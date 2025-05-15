Turgutlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri adına çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan Pazarında kotra satışları ise 16 Mayıs Cuma günü saat 09.00’da başlayacak.

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve düzenli, satıcıların ticaretini ise daha rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri adına çalışmalarına devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Irlamaz Alanı 2. Etap’ta kurulan Hayvan Pazarı’nda çizgi ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 16 Mayıs Cuma günü saat 09.00’da Hayvan Pazarı Alanında toplam 200 kotra satışa sunulacak.

Oluşturulan Hayvan Pazarı’nda kotra satın almak isteyen vatandaşlar Hayvan Pazarı’nda bulunan Zabıta Noktasında başvuruda bulanabilir. Zabıta Müdürlüğüne ait 0236 313 10 78 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.