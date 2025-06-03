Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğince desteklenen Dil Ağacı Projesi, Türk Dil Kurumuna tanıtımı yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa Birliği destekli Dil Ağacı Projesi çerçevesinde geliştirilen Dil Ağacı WEB Uygulaması, Türk Dil Kurumunda tanıtıldı. Toplantıya, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin ve Türk Dil Kurumu uzmanları katıldı.

Tanıtım sunumu, projenin yürütücüsü Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden Öğretim Görevlisi Dr. Harun İlçioğlu ile Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı ve YADOT Eğitim Derneği temsilcisi Öğretim Görevlisi Zehra Kum tarafından gerçekleştirildi. Sunumda, Türkçeyi yabancı veya miras dili olarak öğrenen bireylerin temel düzeyde konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Dil Ağacı WEB Uygulaması tanıtıldı. Video temelli ve yapay zeka destekli yapısıyla dikkat çeken uygulamanın teknik özellikleri, pedagojik altyapısı ve kullanıcıya sunduğu etkileşimli öğrenme deneyimi detaylarıyla aktarıldı.

Kullanıcıların yazılı, görsel ve sözlü ipuçlarıyla yönlendirilerek çoklu video yanıtları aracılığıyla ilerlediği modüler bir öğrenme platformu olarak geliştirilen ve "Dil Ağacı Konuşma Robotu" olarak da adlandırılan sistem, Türkçenin etkili ve yaygın öğretimini destekleyen yenilikçi bir dijital araç olarak öne çıkıyor.