Kastamonu Üniversitesi’nde Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panelde turizm konusu tüm yönleriyle ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi’nde, bu yıl 49’uncusu düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Turizme Çok Yönlü Bir Bakış" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde tarımsal turizmden kırsal kalkınma desteklerine, doğa turizmi uygulamalarından alan kılavuzluğuna kadar pek çok konu başlığı ele alındı.

Turizm Fakültesi İstiklal Yolu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Doç. Dr. Gülizar Cengiz’in üstlendiği panele, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim, Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Ilgaz Dağı Milli Park Şefi İklim Çavuş Kara’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelin açılışında konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim, "Turizm Haftası vesilesiyle düzenlediğimiz bu panel, öğrencilerimiz için hem bilgi hem de ilham kaynağı olacaktır. Bu noktada katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

"Lavanta Tarımı ve Bir Turistik Çekim Gücü Olarak Kullanımı" başlıklı sunumuyla ilk konuşmayı gerçekleştiren Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, son yıllarda büyük ilgi gören lavanta üretiminin Kastamonu’ya sağladığı katkıları dinleyicilerle paylaştı.

Aydoğdu, lavanta tarımının hem sürdürülebilir hem de çevreci bir faaliyet olduğuna dikkat çekerek, bu üretim biçiminin Kastamonu’nun ekonomik ve turistik kalkınmasında güçlü bir etken olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Aydoğdu’nun ardından söz alan TKDK Kastamonu Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise, kırsal turizme yönelik sunulan hibe destekleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kuyulu, Kastamonu İl Koordinatörlüğü olarak bugüne kadar çeşitli alanlarda toplam 495 projeye yaklaşık 24 milyon avro hibe desteği sağlandığını belirtti. Özellikle hayvancılık alanında Kastamonu’ya geniş kapasiteli büyükbaş hayvancılık tesislerinin kazandırıldığını ifade eden Kuyulu, 2024 yılı itibarıyla Turizm İşletme Belgeli 15 konaklama tesisi ve 258 oda kapasitesinin oluşturulduğunu, bu sayının gelecek yıllarda da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Panelin son oturumunda ise Ilgaz Dağı Milli Park Şefi İklim Çavuş Kara, "Doğa Turizmi Uygulamaları ve Alan Kılavuzluğu" başlıklı sunumunda doğa temelli turizmin uygulama alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kara, Ilgaz Milli Parkı’nı tanıtarak, yaz ve kış dönemlerinde bölgede gerçekleştirilen turizm aktiviteleri hakkında bilgi verdi.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam eden panel, konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi.