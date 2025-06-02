Kastamonu’da hayata geçirilen "Paflagonya rotası", doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, karşılaştıkları manzaralara hayran kaldıklarını dile getirdi.

Kastamonu Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler tarafından, Kastamonu’daki doğal güzelliklerin bir rotayla turizme kazandırılması amacıyla hayata geçirilen"Paflagonya Rotası" projesi, dördüncü yılında da başarıyla tamamlandı. 2021 yılında başlatılan ve her geçen yıl kapsamı genişleyen proje çerçevesinde, Sakarya Dağcılık Kulübü iş birliğinde doğaseverler bölgeyi ziyaret etti. Saltuklu Kanyonu’ndan başlayan doğaseverler, Azdavay Cam Teras ve Çatak Kanyonu ile Horma ve Valla kanyonları, Medil, Ejder, Mantar ve Ilgarini mağaralarına kadar uzanan rotayı gezme fırsatı buldu. Bölgenin tabiat turizmi potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen geziye katılan vatandaşlar ve üniversite öğrencileri bölgeyi çok beğendiklerini ifade etti.

Sakarya Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf Aydın, yaptıkları geziden çok keyif aldıklarını ve bundan sonra da bölgeye daha çok gelmek istediklerini söyledi.

"Paflagonya Rotasına dördüncü kez tur düzenlemenin gururunu yaşıyoruz"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise, "Turizm ve ormancılık alanında ihtisaslaşma kapsamındaki projelerimizden biri de üzerinde titizlikle çalıştığımız Paflagonya rotasıdır. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, bu rotaya ilk turu Mayıs 2022’de düzenledik. Bugün itibarıyla, Paflagonya rotası kapsamında bölgeye dördüncü kez tur düzenlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Amacımız rotayı Sinop, Samsun ve Amasya’ya kadar genişletmek"

Bölgenin turizm potansiyeline değinen Haberal, "Paflagonya rotasını bir proje haline getirip, rehberlik son sınıf öğrencim Ahmet Emir Erdemir ile birlikte, 2025 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Azerbaycan’daki dört üniversitenin birlikte düzenlemiş olduğu Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi’nde bildirimizle tescillemiş olduk. Bundan sonraki hedefimiz rotayı, Sinop, Samsun ve Amasya’ya kadar genişleterek çalışmalarımıza aralıksız devam etmektir. İşimiz turizm ve bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.