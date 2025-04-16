Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan Simetrik Tasarımların Mozaik Yapısı Üzerine konulu araştırmaya TÜBİTAK destek verdi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Dr. Semih Piri’nin yürütücülüğünü üstlendiği "Kombinatorik Simetrik Tasarımların Parçalanması ve Mozaikler" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Bir yıl süreyle yürütülmesi planlanan projede; kombinatoryal simetrik tasarımların mozaiklerinin varlık problemlerine genel bir yanıt verilmesi, bu mozaiklerin elde edilme yöntemlerinin araştırılması ve tasarımların mozaikleriyle diğer kombinatoryal yapılar arasındaki ilişkinin ortaya konulması hedefleniyor.

Proje, matematiksel yapıların daha derinlemesine anlaşılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, proje ekibini tebrik ederek, bilimsel çalışmalara verilen desteklerden dolayı kurumlara da teşekkür etti.