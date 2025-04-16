THF Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu play-off şampiyonluk etabında DEPSAŞ Enerji AS Hentbol Takımı ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Kulübü, ikinci maçta da galibiyet elde ederek, adını finale yazdırdı.BURSA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu play-off şampiyonluk etabında Nilüfer Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, DEPSAŞ Enerji AS Hentbol Takımı ile karşılaştı. İlk maçı 30-28 kazanan Nilüfer Belediyespor Kulübü, ikinci maçta da zorlanmadı.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanan maçı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, yönetimi ve çok sayıda spor sever izledi. Ev sahibi ekip, mücadeleye çok iyi başladı. Üst üste sayılar bulan Bursa ekibi, farkı açarak, ilk yarıyı 22-13 önde tamamladı. İkinci yarıya skor ve moral avantajı ile başlayan Nilüfer Belediyespor, üstün performansını sürdürdü. Güzel oyununu ürettiği sayılarla zenginleştiren Bursa ekibi, maçtan 40-28 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor Kulübü, bu skor ile tur atlayarak, adını finale yazdırdı. Bursa ekibi, Beşiktaş JK Hentbol Takımı - Beykoz Belediyesi SK mücadelesinde tur atlayan taraf ile şampiyonluk mücadelesi verecek.