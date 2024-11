Kastamonu Üniversitesi ile İspanya’daki Salamanca Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde nadir genetik hastalıklar ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi ve İspanya’daki Salamanca Üniversitesi işbirliğiyle, uluslararası katılımla düzenlenen "Nadir Genetik Hastalıklar” paneli, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panelde, nadir genetik hastalıkların bilimsel ve klinik yönleri detaylı bir şekilde ele alındı. Panel, alanında uzman bilim insanları ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Panelin moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Barış Bani üstlendi. Prof. Dr. Bani, nadir genetik hastalıkların tanı, tedavi ve araştırmalarının önemine dikkat çekerek etkinliğin açılışını yaptı. Bani, bu tür hastalıkların genellikle kalıtsal olması ve düşük sıklıkla görülmesi sebebiyle teşhis ve tedavi süreçlerinin karmaşıklığına vurgu yaptı.

Salamanca Üniversitesinden Prof. Dr. Jesus Lacal Romero ise, “Reproducing Rasopathy Patient-Specific DNA Variants for In Vitro Cellular and Molecular Analysis” başlıklı konuşmasıyla panelde yer aldı. Prof. Dr. Lacal, rasopati olarak bilinen nadir genetik hastalıklarda hasta odaklı DNA varyantlarının laboratuvar ortamında analiz edilmesi üzerine yürüttüğü çalışmalarını paylaştı. Prof. Dr. Lacal, sunumunda bu tür araştırmaların hastalıkların moleküler düzeyde anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti.

“Nadir Hastalıklarda Madalyonun Diğer Yüzü: Enfeksiyon ve Nadir Hastalıkların Kesişim Noktası” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Kastamonu Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin Murat Altuner de enfeksiyonların nadir hastalıklarla olan bağlantısını ve bu iki alanın kesişim noktalarını katılımcılara aktardı. Altuner, sunumunda nadir hastalıklarda bağışıklık sisteminin rolünü ve enfeksiyonların bu hastalıklar üzerindeki etkilerini detaylandırdı.

Panelde Dr. Öğretim Üyesi Aslı Uğurlu Bayarslan ise “Multipl Sklerozun Inflamatuar ve Nörodejeneratif Yolaklarında Makroflajların Rolü” konulu sunumunu gerçekleştirdi.