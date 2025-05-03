Kastamonu’da geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, CHP’li belediyenin özel hastane ruhsatını satış odaklı yaklaşımına karşı çıktı. Ruhsatın şehre kazandırılması yerine satışının gündeme gelmesine tepki gösteren Vidinlioğlu, "Bir yıldır hazırda bekleyen bir ruhsat var ama sadece çabalar satmak üzerine kurulmuş" dedi.

Kastamonu Kalkındırma Derneği (KAL-DER) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geçmiş dönemde belediyeye kazandırdıkları özel hastane ruhsatının CHP’li yeni belediye yönetimi tarafından satışa çıkarılmak istenmesine sert tepki gösterdi. Vidinlioğlu, ruhsatın aktif hale getirilerek şehrin sağlık altyapısına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Vidinlioğlu, Batı Karadeniz’de ilk özel sağlık yatırımlarının Kastamonu’da başladığını hatırlatarak, 2005-2006 yıllarında bölgedeki ilk ve tek göz kliniğini kurduklarını, bunun daha sonra hastaneye dönüştüğünü ifade etti. Belediye başkanlığı döneminde iflas masasındaki ruhsatı 110 milyon TL değer biçilirken sadece 18 milyon TL’ye alarak belediyeye 92 milyon TL kazandırdığını belirten Vidinlioğlu, "Dönemin şartlarında, binanın, ruhsatın ve arsanın değer tespiti her iki yılda bir yapılıyordu. Süreç daralmıştı ve ben de ne yapılabileceğini araştırdım. O günkü şartlarda, bina, ruhsat ve arsa dahil toplam maliyetin 95 milyon TL civarında olacağını gördüm. Ben de ‘bunu belediyeye kazandırayım ki en kısa sürede faaliyete geçirebilelim’ dedim. Bu süreçte çok ciddi engellerle karşılaştım, ancak kararlı durdum. Sonunda ihale sürecini başlattım" dedi.

"Belediyemize 92 milyon TL kazandırdık"

Nikah salonunun yanındaki 17 dönümlük arsanın satışından kendi döneminde 95 milyon TL gelir elde ettiklerini söyleyen Vidinlioğlu, bu parayı bloke ederek ihale süreci için hazırda beklettiklerini belirtti. 6 Şubat’ta yapılan ihaleye katılımın yüksek olabileceği bilgisini aldıklarında, ek kaynak ihtiyacı doğduğunu dile getiren Vidinlioğlu, "Toplam 160 milyon TL’lik bir bütçe planladık. 95 milyon TL hazırdı, kalan 65 milyon TL’yi krediyle karşılamayı düşündük" dedi.

Normal şartlarda bina ve ruhsatın aynı anda ihaleye çıkması gerektiğini ancak sürecin ayrılarak ilerletildiğini söyleyen Vidinlioğlu, önceliğin ruhsatta olduğunu vurguladı. 110 milyon TL değer biçilen ruhsat için 80 milyon TL’ye kadar teklif vermeyi planladıklarını aktaran Vidinlioğlu, "Ancak biz bu ruhsatı yalnızca 18 milyon TL’ye alarak belediyeye 92 milyon TL tasarruf sağladık" dedi.

Bazı çevrelerin bu süreci "borç yükü" olarak eleştirdiğini belirten Vidinlioğlu, bu eleştirilerin gerçeklikle uyuşmadığını belirterek, "Yalnızca bu kalemde belediyemize 92 milyon TL kazandırdık. Bu, kamu kaynaklarının doğru kullanımı açısından örnek bir işlemdi" ifadelerini kullandı.

"Bu ruhsat Kastamonu’ya kazandırılsın"

Tüm engellemelere rağmen yargı sürecinde her aşamada haklılıklarını kanıtladıklarını söyleyen Vidinlioğlu, "Seçim sonuçlarından sonra mevcut belediye başkanımızı en az 4-5 defa bu konuyla ilgili ben bilgilendirdim. Hazırda yatırımcı var ama ortada niyet yok. Bu ruhsatı aktif hale getirelim ama söylediğim hep havada kalıyor. En son aldığım duyumlar, bu konuyla ilgili yeterince ben bilgi verdiğimi düşünüyorum mevcut belediye yönetimine. Bir türlü istediğimiz geri dönüşü alamadık ya da ben alamadım. Çünkü bu konuda başından sonuna kadar bu konuda benim emeğim var. Şehir bu ruhsatı işler hale getirsin. Bu ruhsat Kastamonu’ya kazandırılsın. İnsanlar tedavi olabilmek için dışarıya gitmesinler. İyi niyetle biz bir yola çıktık, aldığımız aşamada az bir aşama değil. İflas masasından kurtarılmış, sahibi olan bir ruhsat ve sahibi olan bir bina var. İsterseniz mevcut o binayı değerlendirirsiniz, ciddi bir bakıma ihtiyacı var. İsterseniz ayrı bir bina yaparsınız. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir şey" dedi.

"Bir yıldır hiçbir girişim yok"

Ruhsatın satılması yönünde bir iradenin olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, "Bana söylenen bir bilgide, ‘biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlık işlerinden bu konuyla ilgili ne yapabiliriz diye bir fikir aldık, o meyanda da bir ilerleme kaydediyoruz’ denildi. Ben, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tavrı nedir bilmiyorum ama duyduğum ruhsatın satılması yönünde bir iradenin olduğu, böyle bir duruma benim rıza göstermem asla mümkün değil. Çünkü bu kadar emek verilmiş, bu kadar gün yüzüne çıkarılmış bir şeyle bu saatten sonra eğer böyle donanımlı bir ruhsat başka bir yere giderse yazıktır, yazıktır, yaparsınız, yapmazsınız bu ayrı bir şey ama bu konuda benim gördüğüm bir yıldır hiçbir girişim yok. Arkadaşlar pasif durumdaki bir ruhsat yani aktif hale gelmemiş bu ruhsat, iflas masasından alıyorsunuz" diye konuştu.

"Çabalar satmak üzerine kurulmuş"

Vidinlioğlu, "Bu ruhsatı aktif hale getirmeden satamazsınız bu kadar net. Ruhsatı canlandırmanız lazım. Satamıyorsunuz da velev ki niyetlendiniz, canlandırmadan satamazsınız bu, bu kadar net ve açık. Dolayısıyla bir yıldır, hazırda bekleyen bir ruhsat ama sadece çabalar satmak üzerine kurulmuş. Onu da zaten satamıyorsunuz. Ruhsatın süresini 2028 yılına kadar ben uzattım. Bugünlerde ruhsatın süresi bitmişti. 2024 yılının Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam geçerliydi. Önümüzdeki sürecin çok verimli kullanılması lazım ki bu ruhsat aktif hale gelsin" şeklinde konuştu.

Kastamonu Kalkındırma Derneği Başkanı Tugay Civelekoğlu da ruhsatın şehir dışına devrinin istihdam ve sağlık hizmetleri açısından kayıp olacağını belirterek, "Aktif hale gelen bir hastane 600 kişiye iş imkanı sunacaktır. Kastamonu için bu fırsat kaçırılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.