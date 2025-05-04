Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, desteklemeye layık görülen 28 projesi sebebiyle ödüllendirildi.

Kastamonu Üniversitesi, Nisan ayında açıklanan ve 2024 yılı TÜBİTAK 2209-A proje sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazanan toplam 262 proje ile üniversiteler arasında 16. sırada yer aldı. Bununla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de, kabul edilen 28 projesi ile Kastamonu Üniversitenin tüm birimleri arasında ilk sırada, tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri arasında da 5. sırada yer aldı. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin başarısı, Vali Yardımcıları Dr. Hakan Kubalı ve Çetin Kılınç’ın da yer aldığı ödül töreni ile ödüllendirildi.

Törende açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak hem öğrenciye hem de personele yönelik uyguladıkları motivasyon artırıcı faaliyetlerin ve etkinliklerin fakültenin başarı oranlarını yükselttiğini vurguladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin oldukça yüksek bir akademisyen ve öğrenci potansiyeline sahip olduğunun altıncı çizen Prof. Dr. Orhan Kandemir, lisans ve lisansüstü düzeyde yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye eğitim öğretim faaliyeti vermelerinin yanı sıra, proje alanında gösterilen bu önemli başarının devamlılığının sağlanmasının, hatta daha da ileriye taşınmasının önemine dikkat çekti.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise proje alanındaki bu ilerleme nedeniyle fakülte akademisyen ve öğrencilerini tebrik ederek, üretmenin ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

Etkinlik, TÜBİTAK 2209-A alanında 28 proje yürütücüsü öğrenci ve danışman akademisyene, sosyal sorumluluk projesi alanında toplamda 18 proje yürütücüsü öğrenci, akademisyen ve akademisyen danışmana, UNİDES projeleri alanında 4 yürütücü öğrenciye ve son olarak TÜBİTAK 3005 alanında yürütücü ve araştırmacı akademisyene Vali Yardımcıları Kubalı ve Kılınç tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Etkinlik, Fakülte Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Omca Altın ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Yılmaz’ın Vali Yardımcılarına plaket takdimi ile sona erdi.