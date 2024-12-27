Kastamonu Üniversitesi Senatosu, 2024 yılının son toplantısında 2025 yılı boyunca tüm birimlerde kalite standartlarının yükseltilmesinin öncelikli hedef olarak belirledi.

Kastamonu Üniversitesi Senatosu, 2024 yılının son toplantısını Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında gerçekleştirdi. Üniversite Senato Salonu’nda yapılan toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Ömer Küçük, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Demirbaş ve senato üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 2024 yılı boyunca Kastamonu Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, kalite çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirdi.

Kastamonu Üniversitesi’nin kalite odaklı yaklaşımı doğrultusunda akademik ve idari süreçlerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Rektör Topal, 2025 yılı boyunca tüm birimlerde kalite standartlarının yükseltilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurguladı. Üniversitenin ulusal ve uluslararası başarılarını artırmaya yönelik çalışmalarına dikkat çeken Rektör Topal, 2025 yılı hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Bilimsel araştırmalardan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Rektör Topal, 2024 yılı içinde hayatını kaybeden akademisyenleri ve idari personeli için taziyelerini de iletti.

Senato toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.