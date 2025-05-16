Kastamonu’nun Tosya ilçesinde özel öğrenciler tarafından yol boyunca yapılan el sanatı ürünler ve resimler açılan sergide beğeniye sunuldu.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören özel öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları eserleri sergiye taşıdı.Tosya Millet Kıraathanesinde açılan yıl sonu sergisinin açılış kurdelesi, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Sergide öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı el sanatları ve resim çalışmaları büyük ilgi gördü. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Uskan tarafından sergilenen eserlerle ilgili katılımcılara detaylı bilgiler verdi.