Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremin yaralarının silindiği kenti turizm merkezi yaparak mavi bayrak almayı hedeflediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. İnsanların barınacağı yapılar devlet tarafından inşa edilirken Hatay Büyükşehir Belediyesi de, kentin ihyası ve inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Öntürk’ün liderliğinde, 2024 Nisan-Aralık dönemlerini kapsayan çalışmaları değerlendirmek üzere Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Büyükşehir’e bağlı tüm daire başkanlarının yanı sıra ilgili müdürler ve bürokratların da katıldığı toplantıda, 2024 yılında başlatılan projelerin yanı sıra 2025 için planlanan projeler de detaylı bir şekilde ele alındı. Daire başkanlarının sunumlarla brifing verdiği toplantı 8 saat sürerken Başkan Öntürk, yetkililerden detaylı bilgiler alarak görüş ve önerileriyle birlikte bazı projelerin hızlandırılması noktasında talimatlar da verdi. Başkan Öntürk, HBB’nin kurumsal yapısını güçlendirme ve bürokratik işlemleri dijitalleşmesi vurgusu yaparken yapılan çalışmalar hakkında vatandaşların doğru bilgilendirilmesi üzerinde durdu. Hiçbir yerden hiçbir şekilde şikayet gelmemesi amacıyla çalışmaların disiplinli bir şekilde yürütülmesini dile getiren Öntürk, 2025 yılında hayata geçirilecek projelerin de adım adım ve titizlikle takip edilmesinin altını çizdi.

2025 yılında Hatay’ın geleceği için kararlı bir vizyon ortaya koymanın önemine değinen Başkan Öntürk, “Belediye başkanlığı kum saati gibidir. Tıkanan sorunları çözmek bizim işimiz. HBB’ye ait hiçbir araç yatmayacak. Milleti çamurda yürütmeyeceğiz" diyerek, Hatay’ın Orta Doğu’nun turizm merkezi olacağını söyledi.

Başkan Öntürk, "Kendi imkanlarımızla şehrimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlardan talepler gelmeden eksikleri tespit edip hizmet yapacağız” dedi.

Toplantıda ayrıca projelerde çocuklar ve gençlere yönelik özel bir yer verilmesine değinen Başkan Öntürk, şehrin temizliği ve düzeninin yanı sıra mezarlıkların bakımlarında da titizlik gösterilmesine değindi. Çok kısa zamanda şehrin ayağa kalkması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Öntürk, “2025 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi, o arzu ettiğimiz belediyeciliği oturtacak. 2025 yılından sonra tıkır tıkır işleyen bir mekanizma kurulmuş olacak” diye konuştu.

Mavi bayrak alınması hususunda gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulan Başkan Öntürk, sahillerin temizliği ve modernizasyonu konusunda ise çalışmalara ivme kazandırılması talimatı verdi. Şehirdeki gelişmelere dair önemli yenilikler arasında 6 yeni sahil plajının yapıldığı ve prestij caddelerinin yapımına başlanacağı bilgisi paylaşıldı.