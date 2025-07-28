Kastamonu Üniversitesi’nin, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ile ortak yürüttüğü doğuma yönelik sakral bölge ısıtmalı masaj yeleği tescil aldı.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Demet Güney’in buluşçusu olduğu ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tülay Yılmaz’ın da ortak buluşçu olarak yer aldığı "Doğuma Yönelik Sakral Bölge Isıtmalı Masaj Yeleği" başlıklı faydalı model, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kadınların doğum sürecinde yaşadığı ağrıların hafifletilmesi ve doğum konforunun artırılması amacıyla geliştirilen yelek; sıcak uygulama ve masajı bir arada sunarak, doğum sırasındaki stresi azaltmayı, doğum süresini kısaltmayı ve daha olumlu bir doğum deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Ayarlanabilir masaj modları sayesinde kullanıcının ağrı şiddetine uygun olarak masaj hızının ve uygulama bölgesinin kontrol edilebildiği bu giyilebilir teknoloji, doğum anına bilimsel ve teknolojik bir katkı sunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, buluşun yalnızca sağlık alanında değil, aynı zamanda Kastamonu Üniversitesinin araştırma-geliştirme vizyonu açısından da kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemiz akademisyenlerinin sahadan elde ettikleri gözlem ve deneyimleri, yenilikçi fikirlerle harmanlayarak patentle sonuçlanacak seviyeye taşımaları bizler için mutluluk vericidir. Akademisyenimizi ve çalışmaya katkı sunan tüm paydaşları tebrik ediyorum. Toplum yararına dönük projeleri desteklemeye, bilime katkı sunan her adımın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.