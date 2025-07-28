Aydın’da duyarlı vatandaşlar ve EKODOSD’un müdahaleleriyle, yuvadan düşen yavru leylek kurtarıldı, sahile yumurta bırakan caretta carettanın yuvası ise güvenli alana taşınarak koruma altına alındı.

Aydın’da yaban hayatı ve doğanın korunması adına çalışmalarını yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde gelen ihbarları değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi’nde bir evin bahçesine düşen yavru leylek, köy muhtarı Himmet İzmir ve bakkal Bekir Kaya’nın dikkati sayesinde kurtarıldı. Uzun süre susuz ve besinsiz kalan leyleğin ebeveynlerinin de yuvaya dönmediğini fark eden vatandaşlar, durumu EKODOSD’a bildirdi. Yavruya ilk müdahale köylüler tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD ekibi, zayıf düşen leyleği gerekli kontrollerinin ardından koruma altına aldı.

Yavru leyleğin göç mevsimine kadar doğaya kazandırılmaya çalışılacağını açıklayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yavru bahçeye düşmese belki de yuvada susuzluktan ve besinsizlikten ölebilirdi. Muhtarla, bakkalın dikkatleri yavrunun hayatta kalmasını sağladı. Uzun süre susuz kalan yavruya su ve yiyecek verildi. Bünyesi güçsüz ve küçük olan yavrunun beslenmesi yapılarak, kendini toparlanmasını sağlayıp göç vaktine kadar yetiştirmeye çalışılacak" dedi.

Yuvayı koruma altına aldılar

Kuşadası ilçesinde ise Aydıntur Sitesi sahilinde gece saat 02.00 sıralarında bir caretta caretta türü deniz kaplumbağası yumurtlamak üzere karaya çıktı. O anlara tanıklık eden site sakini Ömer Başay ise durumu hemen EKODOSD’a bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde sahile gelen EKODOSD ekipleri, yuvayı kontrol ederek yumurtaları tespit etti. Yumurtaların, denize fazla yakın ve nemli bir alanda olması nedeniyle yuva, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan’ın yönlendirmesiyle daha güvenli bir noktaya taşındı. Yuvanın denize 1,5 metre yakınlıkta olması sebebiyle taşıma işlemini gerçekleştirdiklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşadası Aydıntur sitesinin kumsalına dün gece 02.00 sularında bir caretta caretta İribaşlı Deniz Kaplumbağası yuva yaparak yumurtalarını bıraktı. Sitede oturan Ömer Başay tarafından görülerek izlemesi yapılan kaplumbağanın sabah yuva kontrolü yapılarak yumurtaları tespit edildi. Yuva yerinin denize 1,5 metre uzaklıkta ve nemli bir alanda olması nedeniyle, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’la görüşülerek yumurtaların daha güvenli bir alana taşınmasını sağladık. Uygun alanda yeni bir yuva açarak yumurtaları yerleştirdik" dedi.

"Koruma ahşaplarının kısa sürede çalındığını fark ettik"

Yuva taşıma işlemleri esnasında koruma ahşaplarının çalındığını ifade eden Sürücü, "O esnada yuva yeriyle uğraşırken, yürüyüş yolunun kenarında bıraktığımız yuva kafes tellerinin ve koruma ahşaplarının kısa sürede çalındığını fark ettik. Drone ile bisiklet yolu takip edilerek, kafes tellerini ve ahşap kazıkları çalan kişiye ulaştık. Site sakinleri tarafından malzemeler teslim alındı. Malzemeleri alan vatandaş ’Yol kenarına atıldığını ve sahipsiz olduğunu sandım ve alıp götürmek istedim’ dedi. Malzemeler bulunduktan sonra yuva yeri koruma altına alındı. Yaklaşık 45-60 aralığında yavruların çıkması beklenmektedir. Yuva yerinin arkasında konutlar olduğundan ışık yoğunluğu olacağından, yavru çıkışları sırasında gönüllü nöbetleri tutularak, kumda açılan kanalla yavrular sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlanacak" şeklinde konuştu.