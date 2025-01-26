Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Dijital Medya Okuryazarlığı Eğitimi” gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı çerçevesinde, yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Halil Taştekin’in üstlendiği “Üniversite Öğrencileri için Dijital Medya Okuryazarlığı Eğitimi” başlıklı bilimsel eğitim etkinliği, İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, Kastamonu Üniversitesi’nin farklı fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören ön lisans ve lisans düzeyindeki 60 öğrenci, dijital medya okuryazarlığı konusunda kapsamlı bir eğitim aldı. Katılımcıların dijital medya farkındalığını artırmak, bilinçli medya kullanım becerilerini geliştirmek ve dijital içeriklere eleştirel bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamanın hedeflendiği eğitim 3 gün sürdü. Alanında uzman akademisyenler tarafından dijital medya okuryazarlığı tüm yönleriyle ele alınırken, kuramsal bilgilerin yanı sıra interaktif değerlendirme uygulamaları ile teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

Etkinlik, teşekkür konuşmalarının ardından katılımcılara katılım ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.