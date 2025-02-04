Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı yedi program daha, "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi" logosunu mezuniyet belgelerinde kullanma hakkı elde etti.

Bu yıl 48’incisi gerçekleştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Kastamonu Üniversitesi’nin kalite odaklı eğitim anlayışını yansıtan programlar uluslararası düzeyde tanınma imkanına kavuştu. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı 7 program daha, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunu mezuniyet belgelerinde kullanma hakkı elde etti. Logoyu kullanma hakkı kazanan programlar arasında Spor Bilimleri Fakültesi’ne bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Fen Fakültesi bünyesinde Matematik ve Biyoloji programları, Turizm Fakültesi’nden Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm Rehberliği programları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden İşletme programı ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Tarih programı yer aldı. Programlar, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanarak uluslararası düzeyde tanınma fırsatı elde etmiş olup, mezunlarına daha geniş kariyer ve eğitim imkanları sunacak.

TYÇ logosu kullanma hakkı olan program sayısı 8’e yükseldi

Geçen yıl da İletişim Fakültesi bünyesindeki Radyo, Televizyon ve Sinema Programı TYÇ logosu kullanma hakkı kazandı. Son değerlendirmeyle birlikte Kastamonu Üniversitesi’nde bu hakkı elde eden program sayısı 8’e yükseldi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmayı ve öğrencilerin küresel ölçekte rekabetçi bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirtti. TYÇ logosunun mezunların diplomalarına uluslararası geçerlilik kazandırarak eğitim ve kariyer hayatlarına katkı sağlayacağını ifade eden Rektör Topal, sürece destek veren ve emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

TYÇ logosunun mezuniyet belgelerinde kullanımı, Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu adım, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlarken, öğrencilerin küresel düzeyde daha geniş kariyer fırsatlarına ulaşmasına imkan tanıyacak.