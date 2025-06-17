Kastamonu Üniversitesi akademik ve idari personeli, eğitim-öğretim yılının stresini düzenlenen doğa gezisiyle attı.

Kastamonu Üniversitesi, akademik ve idari personeline yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında doğa gezisi düzenledi. Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 120 akademik ve idari personel ile yakınları katıldı. Kastamonu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından organize edilen geziye Pınarbaşı Belediyesi ve Azdavay Belediyesi de destek sağladı.

Gezi çerçevesinde personeleler Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Azdavay ilçesinde yer alan Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası ve Azdavay Atlı Turizm Merkezini ziyaret etti. Doğayla iç içe bir ortamda dinlenme imkanı bulan katılımcılar, Kastamonu’nun doğal zenginliklerini tanırken iş ortamı dışında bir arada vakit geçirme imkanı da buldu. Etkinlik sonunda katılımcılar, bu tür organizasyonların üniversite çalışanları arasındaki sosyal dayanışmayı artırdığını ve ilin turizm potansiyelini yakından tanımaya katkı sağladığını ifade etti.