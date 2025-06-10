Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde TR8 bölgesinde ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl yayımlanan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nin 2024 yılı sonuçları açıklandı. Üniversitelerin; araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasitesi, proje üretim kabiliyeti, akademik yayın performansı, girişimcilik ekosistemi ve iş birliği faaliyetleri gibi başlıklarda değerlendirildiği endekste Kastamonu Üniversitesi, TR8 Düzey 1 İstatistiki Bölge Birimi’nde (Batı Karadeniz) ikinci sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ardından bölge ikincisi olurken, Karabük Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise 197 üniversitenin performansı analiz edildi. Sıralamada ilk 50 üniversite ve bölgesel sıralama sonuçları açıklandı. TR8 bölgesinde yer alan Kastamonu Üniversitesi değerlendirmeye alınan üniversiteler arasına girdi..

Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından açıklanan 2024 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Türkiye genelinde ilk 50 üniversite arasında yer almamış olmasına rağmen, TR8 Düzey 1 İstatistiki Bölge Birimi (Batı Karadeniz) sıralamasında ikinci sırada yer alma başarısı gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi’nde tescil edilen ve ticarileşme potansiyeli taşıyan patent sayılarındaki artışla birlikte, gelecek süreçte Türkiye genelinde ilk 50 üniversite arasında yer alma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "TÜBİTAK tarafından açıklanan 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde TR8 Batı Karadeniz Bölgesi sıralamasında Üniversitemizin ikinci sırada yer alması bizleri memnun etmiştir. Bu başarı; öğretim üyelerimizin bilimsel üretkenliğinin, öğrencilerimizin girişimcilik faaliyetlerine katılımının ve kamu, özel sektör ile sivil toplumla kurduğumuz yapıcı iş birliklerinin ortak ürünüdür. Hedefimiz, bu başarıyı yalnızca korumak değil, ulusal sıralamada da daha üst basamaklara çıkmak ve bölgesel katkılarımızı artırarak sürdürmektir" dedi.