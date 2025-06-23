Kastamonu Üniversitesi, dünyanın saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education tarafından açıklanan 2025 Etki Sıralamasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) kapsamında toplam 2 bin 389 üniversitenin değerlendirildiği listede Kastamonu Üniversitesi, 11 farklı hedefte sıralamaya girerek geçen yıl yer aldığı sekiz hedefin üzerine çıktı ve sürdürülebilirlik alanındaki performansını artırdı.

Genel sıralamada 1001-1500 bandında yer alan Kastamonu Üniversitesi, özellikle SDG 9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı kategorisinde 201-300 bandına girerek öne çıktı. SDG 12-Sorumlu Tüketim ve Üretim kategorisinde 301-400, SDG 13-İklim Eylemi kategorisinde ise 601-800 aralığında yer aldı.

Ayrıca SDG 14-Sudaki Yaşam, SDG 15-Karasal Yaşam, SDG 11-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar kategorilerinde 401-600 bandında sıralandı. SDG 2-Sıfır Açlık, SDG 3-İyi Sağlık ve Refah, SDG 17-Hedefler için Ortaklıklar kategorilerinde 1001-1500 bandında SDG 7-Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji’de 1001+; SDG 4-Kaliteli Eğitim kategorisinde ise 1501+ bandında yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bölgesel kalkınma misyonu kapsamında çevre, enerji, sağlık, yenilikçilik ve eğitim gibi alanlarda yürütülen çalışmaların bu sonuca katkı sağladığını belirten Rektör Topal, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki çalışmalarımızın THE Etki Sıralamasında yer alması, bu alandaki çabalarımızın bir göstergesidir. Katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.