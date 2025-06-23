Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür ve sanat evi, çeşitli sanat dallarında düzenlenen kurslarla vatandaşlara hem mesleki beceri kazandırıyor hem de boş vakitlerini değerlendirme imkanı sunuyor. Ney, keman, gitar, ebru, hüsn-i hat ve piyano gibi alanlarda düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, kendilerini geliştirirken keyifli vakit geçiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde hizmete giren kültür ve sanat evi, sanata ilgi duyan gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Kültür ve sosyal işler müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla sürdürülen kurslarda, uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de pratik dersler veriliyor.

Kurslara katılan gençler, sanatla iç içe bir gün geçirirken aynı zamanda yeni yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Özellikle el becerilerini geliştiren kursiyerler, sunulan bu hizmetten dolayı Canpolat’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, kültür ve sosyal işler müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği ve katılmak isteyenlerin şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.