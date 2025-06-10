Kastamonu Üniversitesi, 2024 yılı Round University Ranking (RUR) sonuçlarına göre dünya genelinde sıralamaya giren üniversiteler arasında bin 99., Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında ise 57’inci sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, 2024 yılı Round University Ranking (RUR) sonuçlarına göre uluslararası sıralamada yer alarak küresel ölçekteki akademik rekabette varlık göstermeye devam etti. Dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen üniversitelerin değerlendirildiği RUR sıralaması; öğretim, araştırma, uluslararasılaşma ve finansal sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlık altında, bağımsız veri sağlayıcısı Thomson Reuters verilerine dayanarak hazırlanıyor.

Bu yılki sonuçlara göre Kastamonu Üniversitesi, dünya genelinde sıralamaya giren üniversiteler arasında bin 99’uncu, Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında ise 57’inci sırada yer aldı.

Alt başlıklar bazında ise Kastamonu Üniversitesi, öğretim alanında bin 134’üncü, araştırma alanında bin 24’üncü, uluslararası çeşitlilik alanında 633’üncü ve finansal sürdürülebilirlik alanında ise bin 89’uncu sırada konumlandı.

Kastamonu Üniversitesi’nin son yıllarda özellikle kalite odaklı gelişimi, bilimsel üretim kapasitesi ve uluslararası görünürlüğünü artırma yönündeki çabaları sıralamada kendine yer bulmasını sağladı.

Gelişmeyi sürdüren bir üniversite olduklarını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin gelişmeye açık bir çizgide ilerlediğini vurgulayarak, "Round University Ranking sonuçları, Üniversitemizin hem ulusal hem de uluslararası ölçekte gelişmeye açık ve kararlı bir çizgide ilerlediğini gösteriyor. Öğretim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında atılan adımların bu tür sıralamalara yansıması bizim için önemli bir gösterge. Daha iyiye ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.