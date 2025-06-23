Kastamonu Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen kurumsal akreditasyon belgesini törenle aldı.

Kastamonu Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2024 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında, 21 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen kurul toplantısında iki yıl süreyle akredite edilmeye hak kazandı.

Bu çerçevede Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edilen 22 yükseköğretim kurumuna yönelik olarak YÖKAK tarafından Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, akredite edilen üniversitelerin rektörleri, yöneticileri ve kalite birimi sorumluları katıldı.

Kastamonu Üniversitesi adına törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Sena İrem Orhan ile Kalite Koordinatörlüğü Araştırma ve Geliştirme Komisyon Başkanı Prof. Dr. Alperen Kaymakcı katıldı.

Törenin açılışında konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, yükseköğretimin yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekti.

Gelecekte ayakta kalabilmek için yapay zeka uygulamalarının fen bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlere de entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Kocabıçak, üniversitelerin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji odaklı programlar geliştirmesinin ve öğrencilere yeşil beceriler kazandırılmasının önemine değindi.

Kocabıçak ayrıca, Türkiye’nin genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek üniversitelerde nicelikten ziyade nitelik odaklı gelişim sağlanmasının gerekliliğini belirtti.

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Türkiye’de 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin bulunduğunu, bunların 334 bininin uluslararası öğrencilerden oluştuğunu ifade etti.

Akredite olan üniversitelerin kayıtlarının Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veri tabanına işlendiğini belirten Koçabıçak, Kurumsal Akreditasyonun uluslararası denkliği açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ni takdim etti.

Tören sonrası değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, eğitimde kalite ve kurumsal gelişim hedeflerini bilimsel veriler ışığında sürdürdüklerini vurguladı. Gelecek dönemde temel hedefin iki yıl sonra yapılacak değerlendirmede bu akreditasyon sürecini beş yıllık tam akreditasyona dönüştürmek olduğunu ifade eden Rektör Topal, sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personele, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür etti.