Kastamonu Üniversitesi, Küre Dağları Milli Parkı ve Azdavay Saray Şelalesi çevresindeki su kaynaklarının kalitesini ve sürdürebilirliğini araştıracak.

Kastamonu Üniversitesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki bilimsel çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülecek "Küre Dağları Azdavay Saray Şelalesi’nde Su Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Analizi" başlıklı proje, desteklenmeye hak kazandı.

16 ay sürecek ve 399 bin 742 TL bütçeyle desteklenen araştırma projesinin yürütücülüğünü, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Mutlu üstleniyor. Projede Dr. Elif Seda Özbek danışman, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal proje koordinatörü olarak görev yaparken; Kastamonu Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Büşra Kırcı, Dr. Öğretim Üyesi Esma Mutlu ve yüksek lisans öğrencileri Yasin Boztepe ile Dilara Kıvanç araştırmacı olarak yer alıyor.

Proje kapsamında, Küre Dağları Milli Parkı ve Azdavay Saray Şelalesi çevresindeki su kaynaklarının kalitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak mekânsal analizlerle değerlendirilecek. Çalışma sonucunda elde edilecek bilimsel veriler, bölgedeki doğal kaynakların korunması, su kalitesinin izlenmesi ve sürdürülebilir çevre stratejilerinin geliştirilmesi süreçlerine katkı sağlayacak. Ayrıca, analiz sürecinde su kalitesi parametreleri ve metal dağılımı, CBS tabanlı haritalama ve görselleştirme teknikleriyle ortaya konulacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projenin üniversitenin sürdürülebilirlik politikalarıyla uyumlu olduğunu belirterek, "Üniversitemiz, sahip olduğu akademik bilgi birikimini çevre, ekoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde somut projelere dönüştürmeye devam ediyor. Küre Dağları ve Azdavay Saray Şelalesi, Kastamonu’nun doğal mirası açısından büyük önem taşıyor. Bu değerli alanın su kalitesinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi hem çevresel koruma hem de yerel yönetim politikaları açısından yol gösterici olacaktır. Proje ekibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.