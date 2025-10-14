Çorum’da jandarma ekiplerince il merkezi ile iki ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez, Osmancık ve Laçin ilçelerinde yapılan kontrol ve operasyondalarda 1 kilo 34 gram kubar esrar, 202 gram sentetik kannabinoid, 54 adet sentetik ecza hapı, 3 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.