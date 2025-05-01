Kastamonu Üniversitesi Kadın Futsal Takımı, Üniversitelerarası Futsal Turnuvası’nda namağlup şampiyon oldu.

Kastamonu Üniversitesi Kadın Futsal Takımı, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Futsal Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada büyük bir mücadele sergileyen Futsal Takımı, Bölgesel Lig’de oynadığı turnuvadan namağlup şekilde şampiyon oldu.

Turnuva boyunca ortaya koyduğu disiplinli oyun ve takım ruhuyla dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi Kadın Futsal Takımı, sahadaki azmi ve uyumlu performansıyla rakiplerine üstünlük sağladı. Taraftarlar ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen müsabakalarda Kadın Futsal Takımı, Kastamonu Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etti.

Kadronun başında yer alan Antrenör Araştırma Görevlisi Hülya Cin’in liderliğinde hazırlıklarını sürdüren sporcular, turnuvaya fiziksel ve mental açıdan hazır bir şekilde çıkarak emeklerinin karşılığını aldı. Öğrencilerin bireysel performansları kadar takım oyunundaki uyumları da öne çıktı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, namağlup şampiyonluk başarısı gösteren Kadın Futsal Takımı ile Antrenör Hülya Cin’i tebrik etti.