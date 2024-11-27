Cezayir’den Kastamonu’ya gelen 10 üniversite idari personeline Kastamonu Üniversitesi’nde hizmet içi eğitimi verildi.

Kastamonu Üniversitesi ile Cezayir’deki Kasdi Merbah University of Ouargla (KMU) arasında imzalanan ikili iş birliği protokolü çerçevesinde, KMU’dan gelen 10 idari personele yönelik dört gün süren kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı düzenlendi. 9-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen programda, yükseköğretimde eğitim sistemlerinin dijitalleşmesi, laboratuvar yönetimi, kalite güvence sistemleri ve hedefe dayalı yönetim gibi konular ele alındı. Program, Kastamonu Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programın ilk günü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Murat Yayla ve İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Nureddin Kattan tarafından gerçekleştirilen "Eğitim Sistemlerinin Dijitalleşmesi" başlıklı sunumla başladı. Sunumda dijitalleşmenin tarihi gelişimi, dijital eğitim platformlarının yükselişi ve Kastamonu Üniversitesi’nde kullanılan dijital sistemler tanıtıldı. Özellikle Kastamonu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sistemi, öğrenci bilgi yönetim sistemi ve diğer dijital uygulamalar detaylarıyla aktarıldı. Sunum sonrasında KMU personeli, merak ettikleri soruları yönelterek dijitalleşme süreçleri hakkında derinlemesine bilgi aldı.

İkinci gün, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’ndan Doç. Dr. Funda Terzi ve Dr. Öğr. Üyesi Ihab Said İbrahim İbrahim, "Laboratuvar Yönetimi, Bakımı ve Yapılan Bilimsel Faaliyetler" konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumda laboratuvar yönetim süreçleri, cihazların bakımı ve kullanım alanları hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Ayrıca, Doç. Dr. Gamze Savacı, toprak analizleri ve bu analizlerde izlenen yöntemler hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı. Sunumun ardından, KMU personeli Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret ederek laboratuvar cihazlarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Üçüncü gün, Kastamonu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Ayça Nur Aydoğan ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Nureddin Kattan tarafından “Üniversitemizdeki Kalite Süreçleri” konulu sunum yapıldı. Sunumda, Kastamonu Üniversitesi’nin kalite güvence politikaları, akreditasyon süreçleri ve kalite yönetim sistemlerinin işleyişi detaylı olarak anlatıldı. Katılımcılar, kendi üniversitelerindeki kalite süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda Kastamonu Üniversitesi ile iş birliği yapma isteğini dile getirdi.

Programın son gününde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yücel ve Dr. Öğr. Üyesi Ihab Said İbrahim İbrahim, “Hedefe Dayalı Yönetim” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumda hedef belirlemenin önemi, kurumların hedefler doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiği ve faaliyetlerin hedeflere nasıl entegre edileceği gibi konular işlendi. KMU personeli, sunumdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, gelecekte Kastamonu Üniversitesi ile benzer eğitim programlarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Program, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akcaoğlu’nun katılımcılara sertifikalarını takdim etmesiyle bitti. Sertifika töreninde konuşan Doç. Dr. Akcaoğlu, iki üniversite arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirtti. KMU personeli, Kastamonu Üniversitesi personeline teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin akademik ve idari personelin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Program sonunda katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.