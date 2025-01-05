Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Oryantiring Bölge Yarışmaları düzenlendi. Osmaniye’nin önemli kültürel miraslarından biri olan Kastabala Antik Kentinde yapılan yarışlara, Kahramanmaraş, Adana, Hatay ve Gaziantep’ten sporcu katıldı.

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle, Oryantiring İl Temsilciliği tarafından, 7 Ocak Kurtuluş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Oryantiring yarışmaları, 14 kategoride 413 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışma, bölge illerinden gelen sporcuların heyecanlı mücadelelerine sahne oldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik izleyicilerden de büyük ilgi gördü. Sporcuların performansları hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle büyüleyen Kastabala Antik Kenti’nde unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Ödül törenine katılan Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Selim Serhan Yıldız, Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli ve Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan kısa birer konuşma yaparak, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Konuşmacılar, Osmaniye’nin kurtuluşunun 103. yıl dönümünde böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu belirterek, katılan tüm yarışmacıları tebrik ettiler.

Törenin ardından sporculara yemek ikram edildi. Sporcular, tarihi ve sportif bir deneyimi bir arada yaşatan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Osmaniye’nin tanıtımına katkıda bulunacak bu tür organizasyonların devam etmesi temennisinde bulundular. Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.