Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te yaklaşık 19 yıldır çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda 18 ayrı patente imza atan Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi şimdi de Aydın’ın simge ürünlerinden karaciğer dostu enginarı HBX ile birleştirdi.

Enginar ve HBX-HGM71 adı verilen yeni ürün ile başta Afrika olmak üzere küresel bir biyoteknolojik atılımın hedeflendiği proje ile Anadolu’nun şifalı bitkileri kullanılarak tüm dünyaya sağlık temelli çözümler sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Tüm çalışmalarını endemik ve organik ürünler üzerinde gerçekleştiren HBX Ar-Ge ekibi, yeni ürünlerini Büyük Menderes Nehri’nin verimli ovalarındaki enginar tarlasında yaptıkları açıklama ile duyurdu.

Yeni çalışmalarına "HBX-2371AFRICA" adı verdiklerini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Bu çalışmada karaciğer dostu enginarı da ele aldıklarını söyledi. Enginar bazlı formülasyonları, antimikrobiyal etkisi laboratuvarca kanıtlanan HBX-HGM71 ile birleştirilerek, gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik güçlü bir model oluşturduk. Enginarlar, antioksidan ve karaciğer destekleyici özellikleri nedeniyle bu projede ön planda yer aldı. HBX Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen formülasyonlar, Afrika coğrafyasının iklim ve sağlık koşullarına uyarlanarak doğal bağışıklık destekleyici ürünlere dönüştürülüyor. Bu çalışmalar, bitkisel ekstraksiyon teknolojileri, fitobiyotik katkılar ve ileri Ar-Ge altyapısı ile gerçekleştiriliyor" dedi.

"Laboratuvar sonuçları başarımızı kanıtladı"

Yaptıkları bu çalışmanın laboratuvar ortamında test edildiğini ve alınan sonuçları ’muhteşem’ olarak değerlendiren Başlık, "Çalışmamıza ait ürün Türkiye’nin ilk Akreditasyon Belgeli Laboratuvarı olan Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarı’nda test edildi. 18 Nisan 2025 tarihli resmi rapora göre, 100 ml ürün içerisine 13 milyar 500 milyon (1,35x10 kob/ml) ölümcül patojen bakteri yüklendi ve sadece 3 dakikada bu yük %99,99 oranında düşerek 240 kob/ml seviyesine geriledi. Test süreci Aydın Ticaret Borsası Mikrobiyoloji Laboratuvarından, Gıda Mühendisi Fatma Koldaş ve Gıda Yüksek Mühendisi Ayşe Nur Ediz tarafından yürütülüp resmi olarak raporlandı" dedi.

Karya Farma HBX Ar-Ge olarak, bugüne dek geliştirdikleri 18 ayrı patentli formülasyon ile dermatoloji, onkoloji, fitoterapi, veteriner sağlık, hijyen ve gıda güvenliği gibi pek çok alanda bilimsel çözümler üretme gayretinde olduklarını kaydeden Başlık, "18 patentli bilimsel altyapımızla, geleneksel Anadolu bilgeliğini modern biyoteknoloji ile birleştiriyoruz. Enginarın yüzyıllardır bilinen faydasını, HBX-HGM71’in akreditasyon belgeli laboratuvarda test edilen antimikrobiyal etkisiyle bir araya getirdik. Türkiye’de geliştirdiğimiz bu formülasyonlar artık sadece ülkemize değil, Afrika gibi kalkınmakta olan bölgelere de umut olacağına inanıyorum" diye konuştu.