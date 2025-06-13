Kartepe’de bayramda kurban atıklarının çöp kutularına bırakılması nedeniyle oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumuna karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Kartepe Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle konteynerleri özel ilaçlar ve ekipmanlarla temizlemeye devam ediyor. Hem mobil temizlik araçlarıyla hem de manuel müdahalelerle yürütülen çalışmalarda, kötü kokuya neden olan bakteri oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı’nın bereketi ve güzelliği zaman zaman yanlış uygulamalarla gölgelenebiliyor. Kurban atıklarının çöp kutularına bırakılması hem çevremize zarar veriyor hem de halk sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturuyor. Biz de bu konuda dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz" dedi.

Temizlik çalışmalarında kullanılan özel yıkama araçlarıyla çöp kutuları hem içten hem dıştan yıkanıyor, ardından dezenfektanlarla mikroplardan arındırılıyor.