Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen "Gitar Anavatanında" konseri için kente gelen dünyaca ünlü gitar sanatçıları, Hititlerin antik kentlerini ziyaret etti.

Çorum Belediyesi öncülüğünde düzenlenen konser programı kapsamında kente gelen Ricardo Moyano, Ali Öztürk, Ayşegül Koca, Bekir Küçükay, Burak Özek, Ezgi Anıl ve Osman Ünsal Taşçı, Hattuşa Antik Kenti, Boğazkale ve Alacahöyük Örenyeri’ni gezdi. Hitit kültürünün izlerini taşıyan kabartmalar, yapılar ve arkeolojik kalıntılar arasında yapılan gezide, özellikle müzik aletlerini andıran figürler sanatçıların ilgisini çekti.Sanatçılar, Çorum’un yalnızca müzik etkinlikleriyle değil, aynı zamanda köklü tarihi ve kültürel mirasıyla da eşsiz bir şehir olduğunu vurguladı. Kadim uygarlığın kalbinde sahne almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren sanatçılar, bu deneyimin kendileri için son derece ilham verici olduğunu ifade etti.