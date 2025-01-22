Kartepe’de zabıta ekipleri zincir marketlerde fahiş fiyat denetimlerini gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler zincir markerlerde halk sağlığını korumak ve haksız kazançların önüne geçmek amacıyla kent genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetim yapan ekipler, ürünlerin raflardaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının birbirine uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor. Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler aynı zamanda ürün gramajı, fiyat karşılaştırması, son tüketim tarihi gibi birçok konuda inceleme gerçekleştiriyor. Denetimlerde etiket ile kasa fiyatlarında tutarsızlık belirlenen, kurallarda yasaya aykırılık tespit edilen firmalara İl Ticaret Müdürlüğü tarafından gereken işlemler yapılıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığı ve güvenli gıdaya erişimi için yeni yılın gelmesiyle ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yetkili kurumlarımızın koordinasyonu ile birlikte rutin denetimlerimizde uygunsuzluk veya yasalara aykırılık tespitlerinde gerekli uyarılar ve yasal işlemler yapılıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da herhangi bir olumsuzluk tespitlerinde Zabıta Müdürlüğümüze ihbarda bulunabilir. Hedefimiz tam güvenli gıda ve güvenli alışveriş" ifadelerini kullandı.